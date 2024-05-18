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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие полигона Капустин Яр вместе со своими семьями поучаствовали во Всероссийской акции «Ночь музеев»

Военнослужащие полигона Капустин Яр вместе со своими семьями поучаствовали во Всероссийской акции «Ночь музеев»

Работники музея организовали для посетителей увлекательные экскурсии, в ходе которых можно было узнать не только о первых пусках баллистических ракет с территории полигона Капустин Яр, но и о жизни и быте военнослужащих-первопроходцев отечественного ракетостроения.

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