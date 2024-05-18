Военнослужащие полигона Капустин Яр вместе со своими семьями поучаствовали во Всероссийской акции «Ночь музеев»

Работники музея организовали для посетителей увлекательные экскурсии, в ходе которых можно было узнать не только о первых пусках баллистических ракет с территории полигона Капустин Яр, но и о жизни и быте военнослужащих-первопроходцев отечественного ракетостроения.
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