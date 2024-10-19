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Татар-информ

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Казань готова к БРИКС, батальоны просят корейцев и Зеля под планом: обзор событий недели

Казань готова к БРИКС, батальоны просят корейцев и Зеля под планом: обзор событий недели

Казань полностью готова к саммиту БРИКС, Владимир Путин предложил ратифицировать договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, Зеленский выступил с «планом победы», в Казани учредили Ассоциацию ветеранов СВО Татарстана, Инвестиционный совет РТ одобрил девять новых проектов: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.

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