Прощальные гастроли

На прошлой неделе Евросоюз посетили два политика, чьи карьеры неумолимо клонятся к закату: президент США Джо Байден и Владимир Зеленский — его полномочия президента Украины завершились еще пять месяцев назад, но он наотрез отказывается покидать политическую сцену.
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