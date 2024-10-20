Прощальные гастроли

На прошлой неделе Евросоюз посетили два политика, чьи карьеры неумолимо клонятся к закату: президент США Джо Байден и Владимир Зеленский — его полномочия президента Украины завершились еще пять месяцев назад, но он наотрез отказывается покидать политическую сцену.