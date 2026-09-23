Паралич Макрона: Инфаркт Пятой республики уже обозначил нового президента Франции

Энергетический дефицит расколол политический класс страны Константин Ольшанский На фото: плакат «Les Nounours des Gobelins» («Плюшевые мишки Гобеленов») рядом с плакатом с изображением Эммануэля Макрона на рекламном щите во время предвыборной кампании во Франции.
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