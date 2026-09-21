Партия канцлера впервые в истории не прошла в парламент одного из ландтагов ФРГ

Правящая партия ФРГ ХДС проиграла выборы в федеральной земле (ландтаге) Мекленбург-Передняя Померания и по итогам подсчета 99% бюллетеней не набрала достаточное количество голосов избирателей, чтобы пройти в местный парламент.