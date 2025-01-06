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Позитив для оптимистов

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Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А зачем покупать свое, русское? Просто: отменить придуманное большевиками: украину.
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16 час.

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