ВС РФ уничтожили полевой штаб бригады ВСУ «Птахи Мадьяра»

Полевой штаб 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона уничтожили российские войска с помощью трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000, 15 июля видео прилета авиабомбы опубликовал Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии