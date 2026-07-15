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ВС РФ уничтожили полевой штаб бригады ВСУ «Птахи Мадьяра»

ВС РФ уничтожили полевой штаб бригады ВСУ «Птахи Мадьяра»

Полевой штаб 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона уничтожили российские войска с помощью трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000, 15 июля видео прилета авиабомбы опубликовал Telegram-канал Mash.

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