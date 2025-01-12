Очищающих от мазута пляжи Черного моря волонтеров хотят наградить

Волонтеров предложили наградить за помощь при ликвидации аварии в Черном море Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на рассмотрение в правительство проект, касающийся поощрения волонтеров за их помощь в чрезвычайных ситуациях в Черном море, сообщила ТАСС основатель «Совета блогеров» Валерия Рытвина.