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Алькарас о полуфинале в Барселоне против Музетти: «То, что это будет не Синнер, не облегчает мне задачу»

Он обыграл соперника со счетом 7:6(5), 6:4 и вышел в полуфинал.  «Матч был очень напряженным, все решили мелкие детали.

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