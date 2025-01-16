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Reuters: Бессент предсказал экономике США "золотой век" при поддержке Трампа

Reuters: Бессент предсказал экономике США "золотой век" при поддержке Трампа

Кандидат избранного главы Белого дома Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент предсказал экономике Соединенных Штатов "золотой век" при поддержке администрации главы государства конгрессом.

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