СМИ узнали об отсутствии пункта в декларации НАТО о членстве Украины в альянсе

Страны НАТО рассматривают инициативу создания краткой итоговой декларации саммита, в рамках которой не будет упоминания о возможном членстве Украины в альянсе, чтобы не создавать разногласий внутри блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии