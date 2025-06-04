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СМИ узнали об отсутствии пункта в декларации НАТО о членстве Украины в альянсе

СМИ узнали об отсутствии пункта в декларации НАТО о членстве Украины в альянсе

Страны НАТО рассматривают инициативу создания краткой итоговой декларации саммита, в рамках которой не будет упоминания о возможном членстве Украины в альянсе, чтобы не создавать разногласий внутри блока.

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