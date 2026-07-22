В 1957 году у СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

Алексей Тан Какие у тебя дела были!?... ты как был ТУП!. потому что тебя в невежестве держали.... таким ТЫ и остался!!... А ЕВРЕЕ-комми, ЗАТОРМОЗИЛИ развитие РОССИИ, начиная с 1917-ого... НА ЦЕЛУЮ 100-ню лет!!.

Сергей Другов Не неси херню наслушался сванидзе с млечиным. Это как без штанов но в шляпе. Что тебе сотовые тел. помогли бы строить дома. делать станки машины и т.д. В стране не хватало рабочих РУК. по оценке западных экспертов СССР должен был вернуться на уровень 1941г только к 1970г в 1957 не хватало простой хорошей одежды. холодильников стир. машин да много чего не хватало. а ты сотовые. принтеры. Если человек идиот то это на долго. ты знаешь что карточки на продукты во Франции и Англии отменили в 1964г. или ты думаешь ТАМ все ездили на фордах смотрели видеомагнитофоны. и ходили с сотовыми