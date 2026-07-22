За 16 лет до того, как Мартин Купер совершил с улицы Нью-Йорка знаменитый звонок с громоздкого аппарата Motorola, советский инженер-радиоэлектронщик Леонид Куприянович создал и успешно протестировал первый в мире действующий портативный радиотелефон.
В 1957 году у СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир
Комментарии
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Алексей Тан
Какие у тебя дела были!?... ты как был ТУП!. потому что тебя в невежестве держали.... таким ТЫ и остался!!... А ЕВРЕЕ-комми, ЗАТОРМОЗИЛИ развитие РОССИИ, начиная с 1917-ого... НА ЦЕЛУЮ 100-ню лет!!.
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1 м.
Сергей Другов
Не неси херню наслушался сванидзе с млечиным. Это как без штанов но в шляпе. Что тебе сотовые тел. помогли бы строить дома. делать станки машины и т.д. В стране не хватало рабочих РУК. по оценке западных экспертов СССР должен был вернуться на уровень 1941г только к 1970г в 1957 не хватало простой хорошей одежды. холодильников стир. машин да много чего не хватало. а ты сотовые. принтеры. Если человек идиот то это на долго. ты знаешь что карточки на продукты во Франции и Англии отменили в 1964г. или ты думаешь ТАМ все ездили на фордах смотрели видеомагнитофоны. и ходили с сотовыми
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1 м.
Александр Каблучко
Да, представляю, как вредили твои ЕВРЕЕ-комми чтобы не дать подготовить разрушенную гражданской войной страну к схватке со всей "цивилизованной" Гейропой и Японией, восстановить страну после страшной войны без всякой помощи извне и самим вливая это помощь ныне "очень благодарным братьям", запустить первую в мире АЭС и атомный ледокол, первый спутник земли и первый человек в космосе и так далее. То, что развалили СССР тоже не их прямая заслуга. Началось с Хрущева и закончилось целой "плеядой верных ленинцев" во главе с Горбачевым, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным с его командой либесралов. Если очень кратко, то где-то так 😜
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4 н.
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