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Эксперты РИА оценили уровень богатства орловских жителей

Эксперты РИА оценили уровень богатства орловских жителей

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало свежий статистический замер материального благополучия населения в регионах России по итогам 2025 года.

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