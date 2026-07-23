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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров о том, что Симон – лучший вратарь ЧМ: «Это как про Акинфеева говорят, что в него 20 лет мячи летят, а он просто позицию верно занимает. Унаи здорово подчищает, подсказывает – за одну тренировку этого не достичь»

Бывший вратарь « Спартака »  Артем Ребров  в колонке для Спортса’‘  оценил игру испанского голкипера Унаи Симона на ЧМ-2026 .

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