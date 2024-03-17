3 дня назад 4,2K прочитали Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резкие слова главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес папы римского.
«Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску
Комментарии
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Лев Добрый
Главный садовник просто того, нужно срочно ставить его на своё место, иначе его сад зарастёт бурьяном!🤠😜👈🙄
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20 час.
Анфиса Иванова
С ума сойти! даже трудно себе понять, что кто-то топнет ногой а адрес Ватикана и Папы - заместителя Бога на Земле!!!! Эй, католики, что рот заткнули, - Боррели выше вашего Бога???!!! А как же ваша святая Вера в🤭🥱🥴 святость Бога и его святого наместника?! А Наместник с паствой " божьей" плохо справляется...не верна ему его моленная паства. - бояться Бога перестали....😇 О, времена...о, люди...!
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19 час.
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