«Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску

Анфиса Иванова

С ума сойти! даже трудно себе понять, что кто-то топнет ногой а адрес Ватикана и Папы - заместителя Бога на Земле!!!! Эй, католики, что рот заткнули, - Боррели выше вашего Бога???!!! А как же ваша святая Вера в🤭🥱🥴 святость Бога и его святого наместника?! А Наместник с паствой " божьей" плохо справляется...не верна ему его моленная паства. - бояться Бога перестали....😇 О, времена...о, люди...!