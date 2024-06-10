"Количество нападений по мотивам национальной неприязни снизилось с появлением новых массовых русских движений" (ц)

Князь Владимир

Ну что я могу сказать, в 90-е было движение Р. Н. Е ходили по городам бритые парни и кричали Слава России, но каким то ублюдкам это не пришлось по душе хотя тогда чурок долбили по всем рынкам, ну а насчёт Р.О буду надеятся что ребятишки вспомнят старое, а то Матушка Россия начала страдать от немытой черни которая заполонила её просторы.