Главную опасность СВО на Западе уже видят даже не в освобождении нашими войсками земель Малороссии, но в росте русского национального самосознания, что всегда приводило к возрождению нашей Империи.
"Количество нападений по мотивам национальной неприязни снизилось с появлением новых массовых русских движений" (ц)
Комментарии
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Князь Владимир
Ну что я могу сказать, в 90-е было движение Р. Н. Е ходили по городам бритые парни и кричали Слава России, но каким то ублюдкам это не пришлось по душе хотя тогда чурок долбили по всем рынкам, ну а насчёт Р.О буду надеятся что ребятишки вспомнят старое, а то Матушка Россия начала страдать от немытой черни которая заполонила её просторы.
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4 час.
Владимир Шалимов
И создать отделения Русской общины (РусО) везде - в самых отдалённых уголках страны. И по численности РусО должна заметно превосходить пресловутую вражью силу - "Едим Россию". Вот тогда и заставим власть вести миграционную политику впользу коренного населения России.
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58 мин.
Сергей Федотов
А есть какие-то ссылки, как обратиться в "Русскую общину"? По регионам.
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33 мин.
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