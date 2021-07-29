«Квартиру бабушка подарила тебе – теперь ты за ней и ухаживай!» – сказала мать

– Бабушке семьдесят восемь лет! – рассказывает тридцатичетырехлетняя Светлана. – Здоровье у нее, врач говорит, отличное, она активная, на месте не сидит.
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