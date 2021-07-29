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«Квартиру бабушка подарила тебе – теперь ты за ней и ухаживай!» – сказала мать

«Квартиру бабушка подарила тебе – теперь ты за ней и ухаживай!» – сказала мать

– Бабушке семьдесят восемь лет! – рассказывает тридцатичетырехлетняя Светлана. – Здоровье у нее, врач говорит, отличное, она активная, на месте не сидит.

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Анна Чеколтан
Кто как а я считаю что это внучка должна ухаживать за бабушкой ведь она тебе подняла выучила а как она заболела то это должна мама делать вот переписать квартиру на маму может мама бы и согласилась смотреть
Галина Войсковая
А маму не эта же бабушка поднимала? А дочку чью бабушка поднимала, давая возможность дочери устраивать свою жизнь? Маме грех отказываться досматривать свою мать. И квартира отдана не чужому человеку, а её дочери.
Анна Чеколтан
Галина это как уже сказать если честно то дочка прямой наследник а не внучка а рпаз внучка дала согласие на получении кватриры значит этого и следовало ожидать от мамы
Luidmila
Самое ужасное, что у бабушки деменция уже в серьёзной стадии, а никто из её родственников не занимался тем, чтобы эту болезнь хотя бы затормозить таблетками. Если у бабушки всё в порядке со здоровьем, то при отключке мозгов станет ещё лучше. И всем, и дочке, и внучке мало не покажется.
Лада Мира
Ну так чья квартира, того и уход. А внучка похоже что не прочь и бабушкиным жильём поживиться не ударив палец о палец по уходу за старухой, а потом и после матери наследство принять не напрягаясь по уходу уже сейчас чуть ли не пенсионеркой и оправдывать свой эгоизм и жадность детскими обидками
Лада Мира
Это да, но на худой конец уйдёт из дома и потеряется(у моей подруги отец дважды терялся, нашли в МОРГе последний раз, а в первый в соседнем городе) или 8 этаж, "голоса" прикажут и выйдет в окно с 8 этажа как в соседнем подъезде - зять на обед пришёл мимо комнаты прошёл, тёща была, пока на кухне возился с обедом, под окнами шум, выглянул с 5 этажа, тёща на асфальт приземлилась перепугав соседей во дворе
Виктор Белогорцев
за стариками обязаны ухаживать дети ине за квартиры а потому что они дети эта мерзкая мамаша сейчас на внучку спихивает свою мать, а потом состарится и через суд потребует чтобы за ней дочь ухаживала, а с какого перепуга брошенная на бабушку дочь должна будет ухаживать за матерью кукушкой а суд обязует кукушка не лишена родительских прав

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