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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 16 июня

Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 16 июня

Третий игровой день Евро 2024 начнется с матча в группе D между сборными Нидерландов и Польши, а продолжится двумя поединками в группе С, где свой первый матч проведут главные фавориты турнира англичане.

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