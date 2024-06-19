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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 20 июня

Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 20 июня

Сегодня, 20 июня, начнется второй тур групп C и B в рамках группового этапа Евро 2024. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 16:00.

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