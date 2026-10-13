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Рамблер

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Наташа Королева сделала заявление о причине смерти Сергея Соседова: не может больше молчать

Наташа Королева сделала заявление о причине смерти Сергея Соседова: не может больше молчать

Сергей Соседов ушел из жизни трагически и неожиданно. Наташа Королева поделилась своими переживаниями и рассказала всю правду о случившемся.

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