El Nacional: Холанд может покинуть «Ман Сити» в ближайшие несколько месяцев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает El Nacional, футболист начинает разочаровываться в английском клубе из-за последних результатов, поэтому рассматривается возможность смены клубной прописки.
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