Госдума задумалась о страховании посетителей публичных мест. Что об этом известно

Некоторые специалисты уверены, что когда ситуация затихнет, закон потеряет актуальность и не будет принят Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии