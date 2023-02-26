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Омбудсмен Москалькова назвала введение санкций против нее "бессилием США и стран ЕС"

Омбудсмен Москалькова назвала введение санкций против нее "бессилием США и стран ЕС"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что внесение ее в санкционные списки является еще одним свидетельством бессилия США и стран Евросоюза и их заинтересованности в эскалации украинского кризиса.

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