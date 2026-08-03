«Похоже на чудо»: 16-летняя теннисистка Лютова произвела фурор на турнире в Мемфисе и проявила характер в финале

Кристина Лютова одержала победу на турнире категории WTA серии 250 в Мемфисе. 16-летняя дебютантка пробилась в основную сетку через квалификацию, а в стартовом круге сенсационно обыграла Екатерину Александрову.
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