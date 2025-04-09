Владимир Вдовиченков купил особняк Насти Ивлеевой со скидкой в 30 млн рублей

Элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей купил артист Владимир Вдовиченков. Актер Владимир Вдовиченков и его супруга Елена Лядова стали обладателями роскошного особняка, ранее принадлежавшего скандально известной телеведущей Насте Ивлеевой.
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