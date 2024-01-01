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«Поразительно большое количество ракет и дронов», — экс-полковник бундесвера в эфире Die Welt признаёт неэффективность западных санкций

«Поразительно большое количество ракет и дронов», — экс-полковник бундесвера в эфире Die Welt признаёт неэффективность западных санкций

Многие военные эксперты полагали, что в 2023 году в России начнёт сокращаться военное производство под воздействием санкций, полагали, что страна не сможет в большом количестве производить ракеты и дроны для продолжения специальной военной операции на Украине.

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