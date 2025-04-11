«Аулак өй – көрәш» проекты мәктәпкәчә балалар өчен Тукайга багышлап ярышлар үткәрә

16 апрельдә Казанның 369 нчы балалар бакчасында, 17 апрельдә 65 нче балалар бакчасында, 18 апрельдә 186 нчы балалар бакчасында, 22 апрельдә 2 нче татар гимназиясенең мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен төркемнәрендә «Аулак өй – көрәш» төбәкара проекты зона ярышлары булачак.
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