Депутат Госдумы Бабаков предложил выдавать льготные микрозаймы через "Госуслуги"

Он предложил предоставлять жителям России небольшие суммы под 2-3%.Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предложил создать на "Госуслугах" сервис выгодных займов, альтернативный микрофинансовым организациям, но с более выгодными условиями для получения займов.
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