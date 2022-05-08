Розенбаум: То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, но все равно для меня это тяжелейшая травма духовная.
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