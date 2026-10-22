НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Ирландская организация We-Consent, финансируемая правительством страны, выпустила социальный рекламный ролик, в котором призывает бабушек и дедушек спрашивать согласия у своих внуков, перед тем как обнять их.