Церковный праздник «День памяти Дионисия Ареопагита» отмечают в России 16 октября в 2023 году Анна ЧернышоваСогласно православному календарю на 2023 год, 16 октября отмечается церковный праздник, известный как «День памяти Дионисия Ареопагита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии