Церковный праздник «День памяти Дионисия Ареопагита» отмечают в России 16 октября в 2023 году Анна ЧернышоваСогласно православному календарю на 2023 год, 16 октября отмечается церковный праздник, известный как «День памяти Дионисия Ареопагита».