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«Голден Стэйт» – лучшая команда, Карри – лучший игрок НБА по итогам ESPY

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY. «Голден Стэйт» победил в номинации «лучшая команда года», лидер калифорнийцев Стефен Карри признан лучшим игроком НБА.

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