Казанский о зарплате на «Матч ТВ»: «Не менялась с самого образования канала. Повысили в апреле на 40%. Многие сидят на прежних окладах»

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал о зарплатах на «Матч ТВ», где он работал ранее. — Когда-то Черданцев про зарплату на «Матче» высказался: «Я зарабатываю до смешного мало».

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