На днях в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошло заседание (встреча) группы «Друзей мира». Основная задача группы – продвижение китайско-бразильского мирного плана из шести пунктов: «Совместного меморандума между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии