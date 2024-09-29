Инициативу «Друзей мира» за счет интересов России обговорили в ООН

На днях в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошло заседание (встреча) группы «Друзей мира». Основная задача группы – продвижение китайско-бразильского мирного плана из шести пунктов: «Совместного меморандума между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса».