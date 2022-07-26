Вечерняя Москва

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Победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти обучение в образовательных центрах столицы

Победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти обучение в образовательных центрах столицы

Победители VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» получили целевые сертификаты, с помощью которых они могут купить технические средства реабилитации или оплатить дополнительное обучение.

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