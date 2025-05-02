Тренер "Вашингтона" Карбери сравнил игру Овечкина в этом и прошлом сезонах

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и заявил, что хоккеист смог перезагрузиться.
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