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СК возбудил дело после попытки похищения 14-летней девочки в Мытищах

СК возбудил дело после попытки похищения 14-летней девочки в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похитить несовершеннолетнюю девочку в подмосковных Мытищах.

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