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Родившая в 11 лет Валя Исаева избила дочь на телешоу: назвала ребенка "причиной несчастий"

Родившая в 11 лет Валя Исаева избила дочь на телешоу: назвала ребенка "причиной несчастий"

Звезда скандальных эфиров Валя Исаева устроила потасовку с 21-летней дочерью Аминой прямо в студии программы "Пусть говорят".

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