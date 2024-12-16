На Украину с появлением западных кураторов не пришёл мир и процветание, а страна, напротив, стала нищей и вымирающей и превратилась в зону мирового конфликта, заявил бывший лидер запрещённой на родине украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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