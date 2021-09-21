Роберт Кочарян: Армения потеряла то, чем мы гордились последние 30 лет

Армения отмечает сегодня, 21 сентября, очередную годовщину своей независимости — впервые после тяжëлого поражения, территориальных потерь, частичной утраты суверенитета и искалечивания тысяч судеб в результате войны в Карабахе осенью 2020 года.
Армения отмечает сегодня, 21 сентября, очередную годовщину своей независимости — впервые после тяжëлого поражения, территориальных потерь, частичной утраты суверенитета и искалечивания тысяч судеб в результате войны в Карабахе осенью 2020 года.
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