Глава ФИФА ответил на вопросе о просьбе Трампа допустить сборную России на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года во время их встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии