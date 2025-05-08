Театр абсурда
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Театр абсурда

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С волками жить, по волчьи выть. Как Путин и Ким Чен Ын создали подобную западной систему безопасности

С волками жить, по волчьи выть. Как Путин и Ким Чен Ын создали подобную западной систему безопасности

Сразу признаюсь, что не хотел писать продолжение материала об участии спецов из КНДР в освобождении Курской области.

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Комментарии
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М
Мария
Понимаю только одно. Война пиндосам выгодна. Они ничего не теряют, только богатеют на торговле оружием. Их разговоры о мире на Украине - лицемерие чистой воды.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Вы  забыли, что и ВПК  РФ, часть которого  частные компании, тоже сказочно  наживаются  на войне. И потому  ВПК  РФ мир  не нужен, увы.
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8 час.
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