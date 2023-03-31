«Страна третьего мира»: Трамп высказался о Штатах после предъявленных обвинений

Трамп заявил, что США стали «страной третьего мира, претерпевающий серьезный упадок». Манхэттенская прокуратура связалась с юристами экс-президента Дональда Трампа для того, чтобы согласовать сроки его прибытия для предъявления ему обвинений.
Трамп заявил, что США стали «страной третьего мира, претерпевающий серьезный упадок». Манхэттенская прокуратура связалась с юристами экс-президента Дональда Трампа для того, чтобы согласовать сроки его прибытия для предъявления ему обвинений.
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