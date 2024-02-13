Киевская сторона не сможет победить в нынешнем конфликте даже с помощью западных государств. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.
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