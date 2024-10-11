Как Raytheon наживается на войнах: миллиарды от поставок оружия Украине

Оборонный подрядчик Raytheon из США, который является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет, извлек значительную финансовую выгоду от поставок вооружения Киеву, несмотря на прежние трудности с продажами до начала конфликта в феврале 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты компании.