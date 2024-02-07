Захваты храмов УПЦ Западу преподносят как «переходы», – мнение немецкого эксперта

На богословской конференции в Берлине, посвященной государственно-конфессиональным отношениям в Украине, религиозный публицист Николай Митрохин проанализировал ситуацию вокруг «переходов» общин УПЦ в ПЦУ, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на латвийский ресурс Baznica.