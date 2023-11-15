Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украина и ирония судьбы: выживут те, кто уехал в страну-агрессор, а у оставшихся будущее – с мигрантами…

Украина и ирония судьбы: выживут те, кто уехал в страну-агрессор, а у оставшихся будущее – с мигрантами…

Global News USSR По результатам опроса более 30% молодых украинцев выехали на территорию именно России после начала СВО и комфортно себя там чувствуют.

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Комментарии
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ольга
Чему вы радуетесь?А кто наши поезда под откос пускает и дроны запускает?
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15 час.
Erna Абих
Надо учитывать сколько зла приносят украинцы в России своим присутствием и злом в душе против русских
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15 час.
СП
Сергей Потемкин
Поживем-  увидим...
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14 час.

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