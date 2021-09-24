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Олег Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа

Олег Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил значительно сократить расходы на содержание административного аппарата Законодательного собрания Приморского края.

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