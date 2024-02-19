Советский лазерный танк «Сжатие», российский «Пересвет» и другие лазерные комплексы

5,4K прочитали Лазерное оружие! Что вам представляется, когда вы слышите это словосочетание? Наверняка сразу всплывают кадры из фильмов, где персонажи орудуют лазерными мечами и бластерами, способными прожечь любой металл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии