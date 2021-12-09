Происшествия

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Читинец организовал незаконный бизнес по продаже QR-кодов без вакцинации

Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.

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